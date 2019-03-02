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تموين الأقصر تضبط ربع طن جبن خزين منتهية الصلاحية وتحرر 5 محاضر بالأسواق

صور.. وكيل صحة الأقصر يعلن تشغيل 47 حضانة أطفال بمستشفى الأقصر العام ومنطقة المديرية

السبت، 02 مارس 2019 11:44 ص
صور.. وكيل صحة الأقصر يعلن تشغيل 47 حضانة أطفال بمستشفى الأقصر العام ومنطقة المديرية جولة وكيل صحة الأقصر على الحضانات
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بجولة تفقدية لقسم الحضانات بمستشفى الأقصر العام، ووحدة حضانات المديرية، وذلك للتأكد بنفسه من تشغيل الحضانات بالطاقة القصوى وذلك لتقليل حالات الانتظار بالمحافظة.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، أنه تم تشغيل عدد 25 حضان بمستشفى الأقصر العام، وعدد 22 حضان بوحدة حضانات المديرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفى إطار السعى لتحقيق احتياجات المواطنين فى الفترة الأخيرة وبعد وصول دفعة جديدة من تكليف هيئة التمريض قامت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر بتكليف جميع أفراد الدفعة بمستشفى الاقصر العام وذلك لدعم الأقسام الحرجة خاصة الحضانات والعنايات المركزة.

من ناحية أخرى، تمكن رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، من ضبط كمية تقدر بإجمالى عدد ربع طن جبن خزين منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها فى الأسواق وجارى العرض على النيابة العامة.

كما قامت مديرية التموين بالأقصر، بتحرير 5 محاضر فى مجال ضبط الأسواق والأسعار، وذلك فى إطار الحملات المستمرة على الأسواق والمحال التجارية ومكافحة الغش التجاري، لضبط كل ما هو مخالف، بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر.

وكيل صحة الأقصر يعلن تشغيل 47 حضانة أطفال بمستشفي الأقصر العام ومنطقة المديرية (1)
وكيل صحة الأقصر يعلن تشغيل 47 حضانة أطفال بمستشفي الأقصر العام ومنطقة المديرية

 

وكيل صحة الأقصر يعلن تشغيل 47 حضانة أطفال بمستشفي الأقصر العام ومنطقة المديرية (2)

جانب من جولة وكيل صحة الاقصر على المستشفيات لمتابعة العمل

وكيل صحة الأقصر يعلن تشغيل 47 حضانة أطفال بمستشفي الأقصر العام ومنطقة المديرية (3)

الدكتور السيد عبد الجواد يعلن تشغيل حضانات للاطفال بالمستشفيات

 


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