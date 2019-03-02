صور.. مدير التدريب بالأزهر الشريف يتفقد فعاليات تنمية مهارات شيوخ معاهد الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور على فرج مدير الإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر الشريف، فعاليات البرنامج التدريبى لتنمية مهارات شيوخ المعاهد بمنطقة الأقصر الأزهرية، حيث استمع لمحاضرة الدكتورأحمد عصام الدين عياد والتى تناول فيها القوانين المستحدثة بالعمل الإدارى لتنمية المهارات والمعارف التعليمية لشيوخ المعاهد.

وخلال جولته أشاد الدكتور فرج بالجهد المبذول من المنطقة فى تنظيم التدريب، كما أثنى على المحتوى التدريبى وطلب بتصويره وتوزيعه على كافة المعاهد، ورافق مدير الإدارة العامة للتدريب خلال جولته فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة وحسان الدناوى مدير التدريب وعوض الله الساكت مدير الكمبيوتر التعليمي.

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إعتمد مذكرة الإدارة المركزية للشئون الهندسية بشأن تنفيذ أعمال الصيانة والترميم لعدد 110 مسجدًا على مستوى الجمهورية، من بينها ثمانية مساجد موزعة على مستوى محافظة الأقصر.

وضمت قائمة المساجد الثمانية فى محافظة الأقصر كل من، عمر بن الخطاب حاجر كومير إسنا، وفكرى سليم-العصارة-قامولا القرنة، والمصباح-نجع الحدادين القرنة، والرحمن عزبة أبو حمدان-أبو دغار ارمنت، والدويكات-البغدادى البياضية، والسلام نجع احمد إبراهيم المدامود الزينية، والساحة منشاة العمارى الأقصر، والأخوين نجع الخطباء الأقصر.



مدير التدريب بالأزهر يتفقد فعاليات تنمية مهارات شيوخ معاهد الأقصر



مدير التدريب بالأزهر يتفقد فعاليات تنمية مهارات شيوخ معاهد الأقصر