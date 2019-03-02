صور.. حرق أطنان من المخدرات والكوكايين فى هندوراس

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

قامت السلطات فى هندوراس، بحرق أطناناً من مخدر الكوكايين، داخل قاعدة عسكرية فى تيغوسيغالبا، وكذلك المواد الكحولية، ونجحت قوات الأمن فى مصادرت كمية من مخدر الكوكايين ، من تجار المواد المخدرات وعصابات تصنيع وتهريب المواد المخدرة فى هندوراس.

وأبرزت وكالة الأنباء "رويترز"، صورا لقوات الأمن ، يجمعون كومة ضخمة من المواد المخدرة المصادرة من العصابات وتجار المخدرات، داخل قاعدة عسكرية فى تيغوسيغالبا مدينة، وقامت السلطات بحرق الأطنان الكبيرة من المخدرات وقد أظهرت سحابة سوداء كثيفة.



تدمير المخدرات فى هندوراس



تدمير المخدرات فى هندوراس



تدمير المخدرات فى هندوراس



تدمير المخدرات فى هندوراس



تدمير المخدرات فى هندوراس