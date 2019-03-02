صور.. انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق بإيطاليا

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

انطلق "كرنفال دى فينيسيا" مساء الجمعة، فى مدينة البندقية الإيطالية، ويعد هذا الكرنفال أحد أهم الكرنفالات فى العالم، وتضفى الاحتفالات التى تدوم 10 أيام سحرا خاصا على "مدينة العشاق" حيث يضع المشاركون أقنعة ملونة تخفى هويتهم.

على وقع أحد أكبر الكرنفالات فى العالم "كرنفال دى فينيسيا"، ويتميز بأقنعته الملونة التى تضفى الغموض على هوية أصحابها.

ويتجاوز عمر الكرنفال 900 سنة ويتميز بأقنعته المزركشة التى تعتبر سمته الأساسية حيث يتم وضعها لإخفاء أى شكل من أشكال الاختلاف بين الفئات الاجتماعية فتسهل الاختلاط والتعارف.



انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (1)



انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (2)



انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (3)



انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (4)



انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (5)



انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (6)



انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (7)



انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (8)



انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (9)



انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (10)



انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (11)