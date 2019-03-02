video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 03:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق بإيطاليا

السبت، 02 مارس 2019 03:07 ص
صور.. انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق بإيطاليا كرنفال البندقية فى مدينة العشاق بإيطاليا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

انطلق "كرنفال دى فينيسيا" مساء الجمعة، فى مدينة البندقية الإيطالية، ويعد هذا الكرنفال أحد أهم الكرنفالات فى العالم، وتضفى  الاحتفالات التى تدوم 10 أيام سحرا خاصا على "مدينة العشاق" حيث يضع المشاركون أقنعة ملونة تخفى هويتهم.

على وقع أحد أكبر الكرنفالات فى العالم "كرنفال دى فينيسيا"، ويتميز بأقنعته الملونة التى تضفى الغموض على هوية أصحابها.

ويتجاوز عمر الكرنفال 900 سنة ويتميز بأقنعته المزركشة التى تعتبر سمته الأساسية حيث يتم وضعها لإخفاء أى شكل من أشكال الاختلاف بين الفئات الاجتماعية فتسهل الاختلاط والتعارف.

انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (1)
انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (1)

 

انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (2)
انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (2)

 

انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (3)
انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (3)

 

انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (4)
انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (4)

 

انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (5)
انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (5)

 

انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (6)
انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (6)

 

انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (7)
انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (7)

 

انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (8)
انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (8)

 

انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (9)
انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (9)

 

انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (10)
انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (10)

 

انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (11)
انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (11)

 

انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (12)
انطلاق كرنفال البندقية فى مدينة العشاق (12)

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. استمرار كرنفال البندقية بإيطاليا.. والأزياء تزيد المهرجان غموض وسحر

انطلاق كرنفال البندقية

كرنفال البندقية

مدينة العشاق

إيطاليا




لا تفوتك
فيديوجراف.. هكذا استخدمت الجماعة الإرهابية حادث القطار على السوشيال

فيديوجراف.. هكذا استخدمت الجماعة الإرهابية حادث القطار على السوشيال

الكشف على 2 مليون تلميذ ابتدائى ضمن حملة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

الكشف على 2 مليون تلميذ ابتدائى ضمن حملة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

السياح الإيطاليون يبدأون الرحلات إلى مسار العائلة المقدسة

السياح الإيطاليون يبدأون الرحلات إلى مسار العائلة المقدسة

جلسة خاصة بين طبيب الأهلي والغزال.. اعرف السبب

جلسة خاصة بين طبيب الأهلي والغزال.. اعرف السبب

وزير الصناعة: شركة عالمية تنفذ مشروعا جديدا برأسمال 50 مليون جنيه

وزير الصناعة: شركة عالمية تنفذ مشروعا جديدا برأسمال 50 مليون جنيه

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة