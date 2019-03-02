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صور.. المجلس القومى للمرأة بسوهاج: حملة طرق الابواب هدفها الاستماع إلى المرأة الريفية

السبت، 02 مارس 2019 01:45 م
صور.. المجلس القومى للمرأة بسوهاج: حملة طرق الابواب هدفها الاستماع إلى المرأة الريفية
سوهاج – عمرو خلف
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أطلق اليوم  السبت المجلس القومى للمرأة بمحافظة سوهاج حملتى "طرق الأبواب" و" لأنى رجل"  تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى أمين عام المجلس القومى للمرأة والدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج.

 

وقالت  الدكتورة سحر وهبى مقررة المجلس القومى للمرأة بسوهاج فى بيان صحفى  أن حملة "طرق الأبواب"  تهدف إلى الاستماع لآراء السيدات والفتيات الريفيات في موضوعات قومية تخص المرأة الريفية ومشاكلها الاقتصادية والأسرية والاجتماعية المتمثلة في شكل استبيان وتستمر أسبوعين بالقرى والمدن على مستوى المحافظة.

 

 

وأوضحت وهبى أن الحملة تتضمن رسائل للمرأة وهي المرأة المصرية .. أصل الحكاية وساندى بلدك .. بلدك هى قوتك والمجلس القومى للمرأة، حصن المرأة المصرية والأم مدرسة، ومربية الأجيال بالإضافة إلى المرأة المصرية رمز الأمان والحماية لأسرتها ووطنها وانهضوا ببناتكم .. تحيا أوطانكم و المرأة قدمت الابن والأب والأخ شهداء من أجل أن نحيا فى استقرار.

 

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وأشارت وهبى إلى أن الحملات تتضمن أيضا عرض ما تقوم به الدولة لتخفيف عبء الغلاء على المواطنين من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ومنها حياة كريمة و100 مليون صحة و2 كفاية ونور الحياة وتكافل وكرامة والإفراج عن الغارمات والقضاء على العشوائيات والشمول المالى إلى جانب الحملات القومية للتطعيم ضد الأمراض بالمدارس.

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 وقالت مقررة المجلس القومى للمرأة بسوهاج أن حملة "لأنى رجل" تهدف إلى إرساء رسائل أساسية للرجال والشباب، وهي دعم الرجل للمرأة في العمل، والتعليم، والمشاركة في تربية الأبناء، وممارسة الرياضة، والمشاركة في الأعمال المنزلية، والتعامل داخل العمل أو الدراسة بكل الاحترام، والمشاركة في تربية الأبناء، ومناهضة العنف ضد المرأة.

 

 

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