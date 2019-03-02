صور.. "التضامن": جولة تفقدية لعدد من دور الرعاية التابعة للوزارة بأسيوط

كتب مدحت وهبة

فى إطار توجيهات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لدور الرعاية المختلفة التابعة للوزارة تفقدت فاطمة الخياط مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسيوط عدد من دور رعاية الأطفال والأيتام والمشردين التابعة للوزارة بالمحافظة للاطمئنان عليهم، والتعرف على مدى توافر الاحتياجات الأساسية بالدور، بالإضافة إلى الاطمئنان على مدى نظافتها وأماكن إعداد الطعام بها ومخازن الاغذية وهى دار الرعاية الشاملة للأطفال والتى يقيم بها 38 طفلاً ودار الأيتام البنين والتى تقدم الرعاية إلى ٢٢ ابناً ودار رعاية الرجال.

تم خلال الزيارة عقد اجتماع مع العاملين بدار رعاية الرجال والتى يبلغ عدد المقيمين فيها ٦٩ رجلاً حيث تم مناقشة المشاكل التى تواجههم ومقترحات حلها؛ وفى ختام الزيارة وجهت الخياط بضرورة استكمال الهيكل الوظيفى لتلك الدور حتى تتمكن من تقديم خدماتها بالجودة المطلوبة.



جولة تفقدية لعدد من دور الرعاية باسيوط



جولة تفقدية لعدد من دور الرعاية باسيوط