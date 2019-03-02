شجار فى فيرجينيا بسبب ملصق مسىء للنائبة الأمريكية إلهان عمر

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية إن ملصق يربط نائبة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر بأحداث 11 سبتمبر الإرهابية، أدى إلى مشاجرة بين المشرعين في ولاية فرجينيا الغربية ، حتى أنه أسفر عن نقل فرد إلى المستشفى.

ويُظهر الملصق، الذى كان معروضًا فى إطار فاعلية للحزب الجمهورى فى ولاية وست فرجينيا، البرجين وهما مشتعلين فى 11 سبتمبر وكتب عليه "قولتم لن ننسى أبدًا ". وتحت الصورة، وضعت صورة أخرى لإلهان عمر وكتب عليها "أنا الدليل أنكم نسيتم".



ملصق يهاجم إلهان عمر

وأشارت الصحيفة إلى أن النائب الديمقراطي فى الولاية ، مايك كابوتو ، شعر بالغضب الشديد من الملصق وأراد الدخول إلى الغرفة للاحتجاج.

واعترف بركل الباب أثناء دخوله لمناقشة الصورة ويبدو أنه أصاب حارس الأمن، الذى كان يجب نقله إلى المستشفى.

ومن جانبها، قالت إلهان على حسابها على تويتر "لا عجب أنى على "قائمة المطلوب رأسهم" من الإرهاب المحلي فالمطالبة باغتيال إلهان عمر مكتوبة على محطات الوقود المحلية".

واعتبرت إلهان أن ما حدث جزء من مشاعر الجمهوريين المعادية للمسلمين، الذين لا يدينهم أحد.