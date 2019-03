شاهد.. طائرة تصطدم بناطحة سحاب فى ولاية فلوريدا الأمريكية

كتب محمد تهامى زكى

اصطدمت طائرة خاصة صغيرة، بمبنى سكنى فى ولاية فلوريدا الأمريكية، مما أدى إلى مقتل الطيار، ووفقا لتقارير صحفية أمريكية، فإن الطائرة كانت تستخدم لأغراض دعائية.

A neighbor pulled out his drone and shot video of a plane that crashed into a condo tower in Ft Lauderdale the plane hit the 17 th floor and dropped to the 2 Nd floor pool deck @WPLGLocal10 pic.twitter.com/dDMxJhQVY8 — Todd Tongen (@TTongenWPLG) ١ مارس ٢٠١٩

من جانبه، أوضح ستيفن جولان، رئيس فرق الدفاع المدنى فى المدينة، أن الطائرة الدعائية اصطدمت بمبنى شاهق بين الطابقين الـ16 والـ17 وسقطت قرب المبنى الذى مازال قيد الإنشاء فى الطابق الثامن عشر، مؤكدا أن قائدها لقى مصرعه فى الفور.

WOW WOW WOW. This is video from inside of the Ft Lauderdale condo unit where the plane hit earlier today. Incredible no one inside the building was hurt. @WPLGLocal10



🎥 courtesy - Fort Lauderdale Fire Rescue pic.twitter.com/uHUkXSQpmP — Ian Margol (@IanMargolWPLG) ١ مارس ٢٠١٩

وأظهرت الصور التى نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية حطام الطائرة الصفراء المحطمة.