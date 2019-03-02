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شاهد.. طائرة تصطدم بناطحة سحاب فى ولاية فلوريدا الأمريكية

السبت، 02 مارس 2019 12:03 م
شاهد.. طائرة تصطدم بناطحة سحاب فى ولاية فلوريدا الأمريكية اصطدام طائرة بناطحة سحاب
كتب محمد تهامى زكى
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اصطدمت طائرة خاصة صغيرة، بمبنى سكنى فى ولاية فلوريدا الأمريكية، مما أدى إلى مقتل الطيار، ووفقا لتقارير صحفية أمريكية، فإن الطائرة كانت تستخدم لأغراض دعائية.

 

من جانبه، أوضح ستيفن جولان، رئيس فرق الدفاع المدنى فى المدينة، أن الطائرة الدعائية اصطدمت بمبنى شاهق بين الطابقين الـ16 والـ17 وسقطت قرب المبنى الذى مازال قيد الإنشاء فى الطابق الثامن عشر، مؤكدا أن قائدها لقى مصرعه فى الفور.

 

WOW WOW WOW. This is video from inside of the Ft Lauderdale condo unit where the plane hit earlier today. Incredible no one inside the building was hurt. @WPLGLocal10

 

 

وأظهرت الصور التى نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية حطام الطائرة الصفراء المحطمة.

 


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