video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 11:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"رياضة وصلة رحم".. محمد بن راشد يلتقى أحفاده فى البحرين على هامش كأس القدرة

السبت، 02 مارس 2019 09:41 م
"رياضة وصلة رحم".. محمد بن راشد يلتقى أحفاده فى البحرين على هامش كأس القدرة الشيخ محمد بن راشد مع أحفاده
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

على هامش زيارته إلى البحرين، للمشاركة فى فعاليات كأس الملك للقدرة، التقى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى، وحاكم دبى، مع أحفاده "شيمة ومحمد وحمد"، أبناء الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حيث أنه متزوج من نجلة الشيخ محمد بن راشد.

 

الشيخ محمد بن راشد يلتقى أحفاده خلال زيارته إلى البحرين
الشيخ محمد بن راشد يلتقى أحفاده خلال زيارته إلى البحرين

وانطلقت اليوم فعاليات كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 160 كم، تحت مظلة الاتحاد الدولى للفروسية وتنظيم الاتحاد الملكى البحرينى بمشاركة نخبة فرسان الإمارات والبحرين.

ويشارك من فرسان الإمارات فى السباق، الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، والعديد من الإسطبلات من الإمارات مثل إسطبل MRM، وM7، وF3، إلى جانب إسطبلات المغاوير.

وتوج بلقب البطولة العام الماضى، الفارس سالم حمد ملهوف الكتبى، الذى حقق المركز الأول على حصانة "رزام"، مسجلاً زمناً قدره 4.07.50 ساعات، كما احتكر فرسان الإمارات العام الماضي المراكز الثلاثة الأولى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"قمة بنهكة رياضية".. محمد بن راشد يلتقى ملك البحرين على هامش سباق كأس القدرة

محمد بن راشد

الامارات

اخبار الامارات

البحرين

كاس القدرة فى البحرين




لا تفوتك
التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة