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رئيس أكاديمية البحث العلمى: شهر العلوم يهدف لنشر ثقافة العلم وتبسيط مجالاته

السبت، 02 مارس 2019 01:03 م
رئيس أكاديمية البحث العلمى: شهر العلوم يهدف لنشر ثقافة العلم وتبسيط مجالاته محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي
كتب ــ وائل ربيعى
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قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، إن الأكاديمية هى بيت الخبرة الوطنى والمظلة التى تعمل تحتها جميع الباحثين، مشيرا إلى أن شهر العلوم المصرى أصبح شهر الاحتفالات العلمية فى مصر، وستظل الفعاليات مستمرة حتى نهاية الشهر من خلال ندوات وعروض تفاعلية ومحاضرات وورش عمل تفاعلية، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة ما بين مؤسسات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات حكومية، ومكتبات عامة، ومؤسسات مجتمع مدنى ورواد أعمال، بالإضافة إلى المبادرات الشبابية والطلابية فى كل محافظات مصر للعمل تحت مظلة واحدة.

وأضاف صقر، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى التى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم السبت، لإطلاق شهر العلوم المصرى والذى يُعقد للعام السادس على التوالى فى مارس من كل عام، ابتداء من عام 2014، أن الهدف من شهر العلوم المصرى أن يتحدث المجتمع عن البحث العلمى ونشر ثقافة العلم وتبسيط العلوم، موضحا أنه لابد من تهيئة وتشجيع البحث العلمى ودعمه من قبل المجتمع، قائلا "نعتبر شراكتنا مع المركز الثقافى البريطانى من أهم الخطوات التى قامت بها الأكاديمية منذ 3 سنوات".

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمى، أنه فى شهر العلوم ستقام أكثر من 150 فعالية منها 30 داخل الأكاديمية وباقى الفعاليات فى جميع محافظات مصر بالتعاون مع الجامعات والمراكز ومؤسسات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن الأكاديمية ستفتح باب التقدم للمشروعات البحثية والتطويرية والابتكارية التى تساعد فى مواجهة التحديات التى تواجه المجتمع.

وأشار صقر، إلى أن أكاديمية البحث العلمى تركز على الابتكار وسيتم فتح مجالات جديدة تصل لـ17 مجالا من مبادرات ومشروعات وريادة أعمال وتكنولوجيا، قائلا "نحن لا نبدأ من الصفر ولكن نقوم باستكمال مخرجات البحث العلمى المصرى التى تحتاج للتطوير، ومنها معرض القاهرة الدولى للابتكار وبرنامج العلوم، وهناك أكثر من 15 برنامج بدأت تظهر مخرجاتهم وقد تم الإعلان عنهم" .

وأوضح صقر، أن مشكلة البحث العلمى فى مصر ترتكز فى الجذر المنعزلة، مشيرا إلى أن البحث العلمى لا يتبع وزارة محددة، ومعظم الوزارات المصرية يوجد بها بحث علمى، وسيتم توقيع عقد لأول شبكة قومية للبحث العلمى.

 


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البحث العلمى

شهر العلوم

محمود صقر




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