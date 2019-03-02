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ديوا تدعو المطورين للتقدم للمرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

السبت، 02 مارس 2019 02:38 م
ديوا تدعو المطورين للتقدم للمرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى
رويترز
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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، اليوم، السبت، "إصدار تقديم طلبات التأهيل، للمطورين المؤهلين لبناء وتشغيل مشروع المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
 
ويهدف المجمع الضخم لتوليد ألف ميجاوات بحلول 2020، وخمسة آلاف ميجاوات، بحلول 2030، باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، وتصل طاقة المجمع حاليا إلى 900 ميجاوات.
 
وقالت ديوا في بيان إن أعمال التطوير ستكون ”بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية ووفق نظام المنتج المستقل، على أن يتم تشغيلها على مراحل بدءاً من الربع الثاني من عام 2021“.
 
 

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