دواوين الوزارات.. السكة الحديد: ننتظر قرار النيابة لرفع الجرار المحترق وترميم المبنى

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

مستشفيات الصحة النفسية تستقبل 654 ألف مواطن خلال سنة.. علاج 122 ألف مدمن واحتجاز 5500.. وحملات توعية مكثفة ودعم بملايين الجنيهات.. "إعلام علاج الإدمان": ضغوط الحياة اليومية ترفع معدلات الاضطراب النفسى

وزارة التربية والتعليم:

تفاصيل المقترح شبه النهائى لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019

بعد فتح باب التقدم لاختيار مقدرى الدرجات بامتحانات الثانوية العامة.. التعليم: معلمو الصف الثالث الثانوى هم من يصححون كراسات البوكليت.. تفعيل لجان الجودة داخل الكنترولات.. وتؤكد: مدرس المادة أكثر دراية بالإجابات

وزارة التضامن:

"أطفال بلامأوى" يبدأ أولى اللقاءات التوعوية بمدارس القاهرة

"التضامن": بدء صرف معاشات مارس من ماكينات الصرف الآلى

وزارة التموين:

إزاى تقدم تظلم لو حذفوك من بطاقة التموين ضمن غير المستحقين × 5 خطوات

الحكومة تنجح فى تأمين مخزون السلع الاستراتيجية للمواطنين.. "التموين" تبدأ طرح الأرز المستورد فى المجمعات ومشروع جمعيتى بسعر 9 جنيهات للكيلو.. وتوفير 1250 طن فول بمنافذ "العامة للجملة"

وزارة النقل:

السكة الحديد: ننتظر قرار النيابة لرفع الجرار المحترق وترميم المبنى المتضرر

"النقل" تعلن التشغيل التجريبى لنظم كهربة إشارات برج كفر الزيات

وزارة الزراعة:

"الزراعة": الانتهاء من استيراد 112 ألف طن تقاوى بطاطس للموسم الصيفى

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

وزارة التعليم العالى:

التحقيق مع أستاذة بـ"آثار" جامعة القاهرة ومنعها من التدريس لتعنتها مع الطلاب

وزير التعليم العالى يعتمد نتيجة برنامج "نيوتن - مشرفة" لعام 2018/2019

وزارة الإسكان:

وزير الإسكان يتفق مع السويد على دعم وحدة تنظيم النقل الجماعى بالشيخ زايد

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يوجه بمتابعة نتائج ملتقيات التوظيف بالمحافظات

القوى العاملة: بدء التحول من النظام الورقى للالكترونى إبريل المقبل