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دار الإفتاء تحذر من لعبة MOMO.. وتطالب الجهات المعنية بمنعها

السبت، 02 مارس 2019 12:00 ص
دار الإفتاء تحذر من لعبة MOMO.. وتطالب الجهات المعنية بمنعها دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على
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حذرت دار الإفتاء من المشاركة فى اللعبة المسمّاة بـ"مومو MOMO"، وعلى من استُدرِج للمشاركة فيها أن يُسارِعَ بالخروج منها، وأهابت دار الإفتاء المصرية بالجهات المعنية تجريم هذه اللعبة، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة.

 

كما أنه على الآباء متابعة أولادهم والحرص على معرفة الألعاب التى يلعبونها حتى نقيهم شر هذه الألعاب حيث أنه يُقال إن الرسائل المصاحبة للصورة تُشجع الأطفال إما على القيام بأعمال مؤذية لأحبائهم، أو وضع أنفسهم بمواقف خطرة، أو حتى الانتحار.

 

 وحتى الآن، أصدرت العديد من المدارس فى المملكة المتحدة تحذيرات، كانت قد وُجهت لأولياء الأمور، حول "تحدى مومو"، فضلاً عن المنشورات التى اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعى فيما يتعلق بـ"التحدى".

 
رابط التحذير على صفحة دار الإفتاء المصرية:
 
 

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تحذيرات من لعبة "مومو".. هدفها الحصول على صور جنسية

دار الافتاء

مفتى الجمهورية

لعبة مومو

مومو




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