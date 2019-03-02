خلافات أسرية وراء قتل عامل لشقيقة زوجته والشروع فى إزهاق روح ابنته بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

تحقق نيابة شمال الجيزة مع المتهم بقتل شقيقة زوجته والشروع في قتل ابنته بأوسيم، وكشفت التحريات أن خلافات أسرية دفعت المتهم لارتكاب الجريمة ونفت التحقيقات أن يكون الدافع هو سوء سلوك ابنته.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد وصول "منال.ه" ربة منزل إلى المستشفى مصابة بجرح نافذ بالبطن فارقت على إثره الحياة، ووصول ابنة شقيقتها "ش.أ" طالبة مصابة بجرح طعنى بالبطن.

بإجراء التحريات تبين أن والد المصابة الثانية اعتدى عليها بالضرب بسبب خلافات أسرية، مما دفع خالتها القتيلة للتدخل للدفاع عنها، فاعتدى عليها المتهم بمطواة مما أسفر عن مقتلها، كما أصاب ابنته .

وتمكن رجال المباحث بمركز شرطة أوسيم من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.