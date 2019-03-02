خبير: تشغيل السيارات بالغاز يوفر 6 آلاف جنيه شهرياً للتاكسى

كتبت أسماء أمين

قال الدكتور بسام شريت الخبير البترولى، إن استخدام الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات يمثل وقوداً بديلاً نظيفاً وآمناً واقتصادياً ومريحاً لتشغيل السيارات، كما أن الغاز الطبيعى أقل تكلفة من البنزين بحوالى 60%، حيث أن المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط يكافئ تقريباً 1.1 لتر بنزين.

وشرح الخبير البترولى، إنه إذا كانت سيارة تستهلك لتراً واحداً من البنزين عند قطعها مسافة 10 كيلومترات فإنها بعد التحويل إلى الغاز الطبيعى المضغوط ستستهلك ذات المعدل أى متر مكعب واحد كل 10 كيلومترات وبالتالى فإن تكلفة الوقود لكل 50 كيلو متر من السيرعند استخدام الغاز الطبيعى المضغوط ستوفر 20 جنيهاً، أى ما يساوى 600 جنيها شهرياً أى تقريباً يتم استرداد قيمة تكلفة التحويل للعمل بالغاز فى حوالى سنة وباقى العمر يعتبر توفير للمواطن.

وأوضح شريت، أنه إذا كانت سيارة أجرة تاكسى تقطع يوميا مسافة 500 كيلومتر فإنه بعد التحويل إلى الغاز الطبيعى المضغوط ستستهلك ذات المعدل أى متر مكعب واحد لكل 10 كيلومترات وبالتالى فإن تكلفة الوقود لكل 500 كيلو متر من السير ستوفر 200 جنيهاً يوميا أى ما يساوى شهريا 6000 جنيهاً لذلك يتم استرداد قيمة تكلفة التحويل لأى سائق سيارة تاكسى أو أى سيارة أجرة حوالى شهر ونصف.

وأكد أن استخدام الغاز الطبيعى يساهم فى تقليل دعم الطاقة وبالتالى يدعم اقتصاد الدولة، وكذلك حماية للبيئة بخفض التلوث البيئيى استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وطبقا لرؤية مصر 2030 .

وأوضح شريت أنه يمكن تحويل أى نوع سيارة بسهولة من استخدام وقود البنزين أو الديزل إلى الغاز الطبيعى المضغوط بعد إجراء التحويل الذى لا يستغرق أكثر من 3 ساعات من التحويل بما فى ذلك تركيب الاسطوانة الثابتة فى شنطة السيارة وغيرها من المعدات التى تسمح للغاز بالوصول إلى محرك السيارة.