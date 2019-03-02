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حبس شاب قتل طفل بعدما فشل فى الاعتداء عليه جنسيًا بأوسيم

السبت، 02 مارس 2019 04:21 م
حبس شاب قتل طفل بعدما فشل فى الاعتداء عليه جنسيًا بأوسيم حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس شاب متهم بقتل طفل بعدما فشل فى الاعتداء عليه جنسيًا، بسبب استغاثة الطفل التى دفعت المتهم لقتله خشية الفضيحة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

 

وتوصلت التحريات واعترافات المتهم "صابر"، أنه استدرج الطفل من الشارع بحجة إعطائه لعبة ثم ارتكب الجريمة.

 

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل ملقاة داخل برميل بمنطقة ساقية مكى، فانتقل العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم هشام بهجت وكيل فرقة المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات غارقا فى دمائه داخل برميل بلاستيك بالشارع، وتم التوصل لأفراد أسرته،  وذكر والده أن ابنه خرج للعب إلا أنه اختفى عقب ذلك حتى تم العثور على جثته.

 

وبدأ رجال المباحث فى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية المحيطة بموقع الحادث، وتكثيف التحريات حتى توصل الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة إلى هوية مرتكب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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