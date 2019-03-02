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جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن المشدد 7 سنوات لسائق انضم لجماعة إرهابية

السبت، 02 مارس 2019 05:52 م
جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن المشدد 7 سنوات لسائق انضم لجماعة إرهابية محكمه-ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك رئيس المحكمة عضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي وعبد العاطي مسعود شعلة وأمين سر الجلسة محمد عثمان بمعاقبة" ع.ع.ه" سائق توكتوك بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف.
 
تعود الواقعة لعام 2016 بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، لانضمام المتهم لجماعة إرهابية من شأنها تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الأفراد وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر، كما حاز على مطبوعات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن عبارات تحريضية.
 
وجاء قرار المحكمة لمخالفة المتهم القانون وارتكاب الجناية رقم 1/ 3، 9/ 12/2، 28/2، 27، 39 من القانون رقم 92 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.
 
 
 
 
 
 

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