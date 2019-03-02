جامعة الطفل في أسوان تحتفل بأسبوع العلم

أسوان - صلاح المسن

نظمت جامعة الطفل بأسوان احتفالية صباح اليوم بمناسبة أسبوع العلم وذلك علي مسرح قصر الثقافة وتحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان

حضر الاحتفالية كلا من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور علي عباس دندراوي منسق عام جامعة الطفل بأسوان، والدكتور أحمد عبد الصادق المنسق المساعد ومحمد إدريس مدير عام الثقافة بأسوان .

وأكد الدكتور أيمن عثمان في بيان أن جامعة الطفل لها دور كبير في استقطاب الاطفال الموهوبين في محافظة اسوان وصقلهم بالمعارف العلمية المختلفة في العديد من المجالات حتى يكونوا علماء وقيادات بارزة في المستقبل القريب.

وأضاف أن قطاع البحث العلمي في جامعة أسوان سوف يتبني كلا من الطفل ماثيو ماجد فيكتور والطفلة هيا محمد أحمد بجامعة الطفل بأسوان تقديرا لفوزهما بالمركزين الأول والثالث في المعرض الدولي الخامس للابتكار والذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمدينة نصر بالقاهرة خلال يومي 8-9 نوفمبر الماضي ، كما ستقوم الجامعة برئاسة الدكتور أحمد غلاب بتخصيص منحة مالية لهما من أجل تطوير أبحاثهما العلمية ومساعدتهما في الحصول علي براءة اختراع لمشروعيهما الفائزين بالمعرض وذلك ضمانا لحقوقهما العلمية .

وأشار الدكتور علي عباس دندراوي أن برنامج الطفل بجامعة اسوان هو برنامج موحد وثابت لكل الدارسين تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي في الجامعات المصرية ويطبق علي الأطفال الذين يتراوح أعمارهم من سن التاسعة حتي الخامسة عشر لتنمية قدراتهم ومداركهم وأفكارهم وخلق روح الإبداع وتأصيل مفهوم الحوار وتنمية المهارات الإيجابية وروح الولاء والانتماء لدي الأطفال.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الصادق أن جامعة الطفل تحقق أجواء رائعة من التواصل المجتمعي والعلمي الذي نحتاج اليه جميعا في مصر ، كما أن جامعة أسوان تولي اهتماما كبيرا ببرنامج الطفل وتوفر لها كافة الامكانيات المتاحة من أجل خلق جيل واعي ومثقف وعلي درجة عالية من العلم والمعرفة .