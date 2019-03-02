توقيع الكشف الطبى على 227636 مواطنا بالدقهلية فى حملة 100 مليون صحة

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن تحقيق نسبة 163٪ من النسبة المقررة فى منتصف اليوم الثانى من مبادرة 100 مليون صحة بالدقهلية.

وأكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن تم توقيع الكشف الطبى اليوم على 227636 مواطنا حتى الساعة الثالثة، وكان المستهدف هو 69703 فى اليوم حتى الساعة التاسعة، وهو ما يعد أعلى محافظة فى إعداد الكشف الطبى، والأولى فى النسبة.

وأشار مكى إلى أن الخطة الموضوعة للمحافظة، بدأت أن تؤتى ثمارها بعد توزيع الفرق فى كل مكان، والوصول إلى كل الأماكن للمواطنين.

يذكر أن شهدت الحملة إقبالا كبيرا من المواطنين على الكشف، وخاصة فى القرى كما تم تدشين المبادرة اليوم داخل جامعة المنصورة بحوالى 70 نقطة كشف.