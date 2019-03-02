تنفيذ 75% من الخطة الإستثمارية وتمويل 601 مشروع للمرأة المعيلة بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جملة إستثمارات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2018/2019 بالمحافظة بلغت 426 مليون جنيه، مشيراً إلى إنه تم زيادة إستثمارات المحافظة إلى 66 مليون جنيه لتصبح القيمة الإجمالية لإستثمارات الباب السادس 492 مليون جنيهاً، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات بكل القطاعات الخدمية 75% فى برامج "النقل والمواصلات – الكهرباء - تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والاطفاء والمرور" .

وأوضحا مدير إدارة التخطيط بالديوان العام موقف ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بجميع مراكز ومدن المحافظة، طبقاً للجدول الزمنى المحدد لكل مركز ومدينة العام المالى 2018/2019، وذلك بعدد من القطاعات الخدمية، حيث حققت مدينه القرين أعلى نسبة تنفيذ 99% ويليها مركز أبو كبير بنسبة تنفيذ 98% من إجمالى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية ويليهم مركز أولاد صقر بنسبة تنفيذ 93% ومركز مشتول السوق بنسبة 91% ويليهم مركز ههيا بنسبة تنفيذ 90%، وجاء كل من مركز أولاد صقر بنسبة تنفيذ 85% ومدينة القنايات بنسبة تنفيذ 84%، ومركز الإبراهيمية بنسبة تنفيذ 75% ومدينة منشأة أبو عمر بنسبة تنفيذ 72%.

فى السياق ذاته أكدت الدكتورة عايدة عطية، إنه فى إطار تفعيل إتفاقيات الشراكة وبروتوكولات التعاون بين المجلس وفرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة حسام شبكة قام الجهاز خلال شهر يناير 2019 م ، بتمويل 601 مشروع بقيمة 10 مليون و 143 ألف جنيهاً ، لتمكين المرأة إقتصادياً وتوفير حياة كريمة لها و لأسرتها بالإضافة إلى تنفيذ العديد من ندوات التوعية لحث السيدات وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لتمكينهن إقتصادياً ورفع مستوى معيشة أسرهن، مشيرة إلى إستمرار التعاون والتنسيق مع الجهاز لدعم المرأة المعيلة ومساندتها فى كافة مجالات الحياة.