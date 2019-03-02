video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 09:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية × 12 معلومة

السبت، 02 مارس 2019 09:00 ص
تعرف على استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية × 12 معلومة كأس الأمم الأفريقية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
تستعد محافظة القاهرة لاستضافة بطولة كأس الأمم الافريقية، سواء بتجهيز محيط الاستادات، أو الأماكن التى ستسضيف الوفود. 
 
ويرصد "اليوم السابع" استعدادات المحافظة للبطولة، فى النقاط التالية:
 
1- وضع شاشات عرض مجانية للمواطنين بالميادين الكبرى والحدائق ومراكز الشباب. 
2- عرض أفلام وثائقية عن الأماكن السياحية والتراثية على الشاشات بجانب المباريات. 
3- إزالة كافة الإعلانات المشوهة الموجودة على الأتوبيسات ولصق شعار البطولة بدلاً عنها. 
4- تخصيص أسطول كامل لا يقل عن 600 أتوبيس لخدمة نقل الجماهير. 
5- تخصيص أماكن انتظار للأتوبيسات ووضع لوحات إرشادية للمواطنين أمام استادى القاهرة والدفاع الجوى. 
6- مراجعة كافة المحاور الرئيسية بالقاهرة وترميمها وإعادة الرصف في حالة الاحتياج واستعواض البردورات الناقصة. 
7- طلاء الأرصفة وأجسام الكبارى من الداخل والخارج.
8- طلاء العقارات فى أماكن استضافة المباريات وإقامة الوفود. 
9- التأكد من عمل الإنارة بكفاءة وإزالة كافة التشوهات والإعلانات المخالفة وطلاء الأسوار. 
10- تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى وتقليم الأشجار.
11- إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال البطولة. 
12- نشر سيارات الإسعاف المجهزة مع وجود طبيب بكل سيارة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عبد الله السعيد يحجز مقعده بالمنتخب فى كأس الأمم الأفريقية

تأجيل مباريات الكأس لقطع دابر المزايدات والمشاحنات.. القرار ينحاز لصالح الوطن ويخمد فتنة مفتعلة لإثارة البلبلة قبل كأس الأمم الأفريقية.. تركى آل الشيخ: أمن مصر خط أحمر.. والأهلى: نلتزم باللوائح والقوانين

توقيع عقد استضافة كأس الأمم الأفريقية بين أبو ريدة ورئيس كاف.. صور

القاهرة

اخبار القاهرة

كأس الامم الافريقية

الرياضة

البطولة الأفريقية




لا تفوتك
دار الإفتاء تحذر من لعبة MOMO.. وتطالب الجهات المعنية بمنعها

دار الإفتاء تحذر من لعبة MOMO.. وتطالب الجهات المعنية بمنعها

"التعليم" تعلن اليوم الأعداد المستوفية للشروط بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

"التعليم" تعلن اليوم الأعداد المستوفية للشروط بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تريزيجيه: محمد صلاح فخر مصر.. وتلقيت 6 عروض فى الشتاء

تريزيجيه: محمد صلاح فخر مصر.. وتلقيت 6 عروض فى الشتاء

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

8 أهداف لمدونة السلوك الوظيفى للعاملين فى الدولة.. تعرف عليها

8 أهداف لمدونة السلوك الوظيفى للعاملين فى الدولة.. تعرف عليها

"التضامن" تبدأ الأحد صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات

"التضامن" تبدأ الأحد صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة