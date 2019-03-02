تعرف على استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية × 12 معلومة

تستعد محافظة القاهرة لاستضافة بطولة كأس الأمم الافريقية، سواء بتجهيز محيط الاستادات، أو الأماكن التى ستسضيف الوفود.
ويرصد "اليوم السابع" استعدادات المحافظة للبطولة، فى النقاط التالية:
1- وضع شاشات عرض مجانية للمواطنين بالميادين الكبرى والحدائق ومراكز الشباب.
2- عرض أفلام وثائقية عن الأماكن السياحية والتراثية على الشاشات بجانب المباريات.
3- إزالة كافة الإعلانات المشوهة الموجودة على الأتوبيسات ولصق شعار البطولة بدلاً عنها.
4- تخصيص أسطول كامل لا يقل عن 600 أتوبيس لخدمة نقل الجماهير.
5- تخصيص أماكن انتظار للأتوبيسات ووضع لوحات إرشادية للمواطنين أمام استادى القاهرة والدفاع الجوى.
6- مراجعة كافة المحاور الرئيسية بالقاهرة وترميمها وإعادة الرصف في حالة الاحتياج واستعواض البردورات الناقصة.
7- طلاء الأرصفة وأجسام الكبارى من الداخل والخارج.
8- طلاء العقارات فى أماكن استضافة المباريات وإقامة الوفود.
9- التأكد من عمل الإنارة بكفاءة وإزالة كافة التشوهات والإعلانات المخالفة وطلاء الأسوار.
10- تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى وتقليم الأشجار.
11- إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال البطولة.
12- نشر سيارات الإسعاف المجهزة مع وجود طبيب بكل سيارة.
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