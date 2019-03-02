تعرف على استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية × 12 معلومة

كتب سيد الخلفاوى

تستعد محافظة القاهرة لاستضافة بطولة كأس الأمم الافريقية، سواء بتجهيز محيط الاستادات، أو الأماكن التى ستسضيف الوفود.

ويرصد "اليوم السابع" استعدادات المحافظة للبطولة، فى النقاط التالية:

1- وضع شاشات عرض مجانية للمواطنين بالميادين الكبرى والحدائق ومراكز الشباب.

2- عرض أفلام وثائقية عن الأماكن السياحية والتراثية على الشاشات بجانب المباريات.

3- إزالة كافة الإعلانات المشوهة الموجودة على الأتوبيسات ولصق شعار البطولة بدلاً عنها.

4- تخصيص أسطول كامل لا يقل عن 600 أتوبيس لخدمة نقل الجماهير.

5- تخصيص أماكن انتظار للأتوبيسات ووضع لوحات إرشادية للمواطنين أمام استادى القاهرة والدفاع الجوى.

6- مراجعة كافة المحاور الرئيسية بالقاهرة وترميمها وإعادة الرصف في حالة الاحتياج واستعواض البردورات الناقصة.

7- طلاء الأرصفة وأجسام الكبارى من الداخل والخارج.

8- طلاء العقارات فى أماكن استضافة المباريات وإقامة الوفود.

9- التأكد من عمل الإنارة بكفاءة وإزالة كافة التشوهات والإعلانات المخالفة وطلاء الأسوار.

10- تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى وتقليم الأشجار.

11- إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال البطولة.

12- نشر سيارات الإسعاف المجهزة مع وجود طبيب بكل سيارة.