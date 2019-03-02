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تعرف على آراء المذاهب فى المدة التى من خلالها يأخذ المسافر حكم المقيم

السبت، 02 مارس 2019 01:00 ص
تعرف على آراء المذاهب فى المدة التى من خلالها يأخذ المسافر حكم المقيم مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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ما هي المدة التي بها يأخذ المسافر حكم المقيم ؟ ،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ،وجاء رد اللجنة كالآتى : العلماء اختلفوا في تقدير المدة التي بها يصبح المسافر في حكم المقيم.
 
فذهب الحنفية: إلى أنه إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوماً أو أكثر صار مقيماً، ويمتنع عليه القصر، وإن نوى أقل من ذلك قصر الصلاة.
 
وذهب المالكية والشافعية: إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام-غير يومي الدخول والخروج-أتم صلاته.
 
وذهب الحنابلة: إلى أنه يقصر الصلاة إلا أن ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة، ويُحسب من المدة يوما الدخول والخروج.
 
 

 


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