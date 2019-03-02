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تضامن الإسكندرية تنجح في التعامل مع 887 مواطن بلا مأوي

السبت، 02 مارس 2019 03:54 م
تضامن الإسكندرية تنجح في التعامل مع 887 مواطن بلا مأوي حمله حياة كريمة
الإسكندرية جاكلين منير
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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة ، محافظ الإسكندرية علي استمرار تقديم أوجه الدعم والرعاية لإنجاح مبادرة "حياة كريمة" ، بهدف رعاية الفئات الأكثر احتياجا ورصد جميع الحالات الإنسانية على مستوى محافظات الجمهورية وتوفير الحياة الكريمة لهم خلال العام الجاري.
 
وأوضح المحافظ أن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية تمكنت من التعامل مع 282 حالة من المشردين إلى جانب 605 أطفال بلا مأوى وذلك منذ إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حتى الآن. وأشار إلي أن جميع الحالات تم تقديم الدعم اللازم لها وتحويل الحالات المرضية منها التي تحتاج للعلاج إلى المستشفيات ، وأخرى لدور رعاية المسنين ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك لدمجهم مع المجتمع وتوفير حياة كريمة من خلال تقديم الأنشطة المختلفة لهم  لتعويضهم عما عانوه من قبل.
 
وأثني المحافظ علي فريق التدخل السريع وفريق أطفال بلا مأوى بمديرية التضامن الاجتماعي وذلك تقديرا لجهودهم المتميزة في التعامل مع الحالات والاستجابة السريعة والنزول الفوري لكل البلاغات التي تأتي للفرق في جميع الأوقات.
 
 
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