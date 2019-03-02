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ترامب، المعارضة تحاول إخراجى من البيت الأبيض "بكلام هراء"

السبت، 02 مارس 2019 08:19 م
ترامب، المعارضة تحاول إخراجى من البيت الأبيض "بكلام هراء" ترامب
واشنطن - رويترز
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن خصومه يحاولون إخراجه من البيت الأبيض "بكلام هراء".

وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر "التحرك السياسي المحافظ" قال ترامب "للأسف أنت تضع الناس الخطأ في عدد من المواقع وهم يتركون أشخاصا لفترة طويلة في أماكن ينبغي ألا يكونوا بها والمدهش أنهم يحاولون إزاحتك بكلام هراء..".

ويتأهب المحقق الخاص روبرت مولر لتقديم تقرير لوزير العدل الأمريكي وليام بار يتضمن تفاصيل ما خلُص إليه في التحقيق المتعلق بدور روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وأي صلة له بحملة ترامب.

 

 

 


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ترامب

البيت الابيض

امريكا

روسيا




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