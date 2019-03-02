video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 03 مارس 2019 12:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تحويلات مرورية بطريق إسكندرية الزراعى بعد انهيار كوبرى مشاة بطوخ.. تعرف عليها

السبت، 02 مارس 2019 11:10 م
تحويلات مرورية بطريق إسكندرية الزراعى بعد انهيار كوبرى مشاة بطوخ.. تعرف عليها سقوط كوبرى
القليوبية عبد الرحمن سيد ونيفين طه
إضافة تعليق

قرر  الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، تشكيل لجنة فنية، لإعداد تقرير عن حادث انهيار كوبري المشاة "كفر الجمال" بمدينة طوخ، وتقدير الخسائر، والبدء في ترميم وإصلاح الكوبرى.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بعمل تحويلات مرورية للمسافرين على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وذلك بعد سقوط كوبري مشاة قرية كفر الجمال بمركز طوخ في محافظة القليوبية.

وتضمنت التحويلات المرورية للقادم من بنها في اتجاه القاهرة، الدخول بعد كوبري طوخ من جانب محطة بنزين مصر في اتجاه المزلقان من أمام مدرسة الصنايع وتخطي غرب السكة الحديد والتوجه للجهة الغربية من السكة الحديد في اتجاه الطريق مرة أخرى.

وللقادم من القاهرة في اتجاه بنها، يجب المرور من اتجاه مزلقان زكي بطريق سنهرة في منطقة طوخ باتجاه الطريق الزراعي مرة أخرى.

وبالنسبة للقادم من السلام، فعليه الصعود إلى محور شبرا بنها الحر والنزول من منزل باسوس اتجاه القناطر.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية ، أن سبب انهيار الكوبري اصطدام سيارة نقل ذات ارتفاع كبير بالكوبرى، مما أدى إلى سقوطه.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عادلي، مدير إدارة المرور بالقليوبية، والعميد احمد صبيح وكيل مرور القليوبية  يفيد بوقوع كوبري مشاة كفر الجمال وتعطل الطريق الزراعي تماما، وتسبب ذلك في شلل مروري بطريق إسكندرية الزراعي، وانتقلت قوات الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية وجار التعامل مع الموقف وفتح محاور مرورية للطريق لتقليل التكدس.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. انهيار كوبرى مشاة بطوخ فى القليوبية بسبب اصطدام سيارة نقل به

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

الطرق البديله




لا تفوتك
التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة