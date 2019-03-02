تحويلات مرورية بطريق إسكندرية الزراعى بعد انهيار كوبرى مشاة بطوخ.. تعرف عليها

القليوبية عبد الرحمن سيد ونيفين طه

قرر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، تشكيل لجنة فنية، لإعداد تقرير عن حادث انهيار كوبري المشاة "كفر الجمال" بمدينة طوخ، وتقدير الخسائر، والبدء في ترميم وإصلاح الكوبرى.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بعمل تحويلات مرورية للمسافرين على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وذلك بعد سقوط كوبري مشاة قرية كفر الجمال بمركز طوخ في محافظة القليوبية.

وتضمنت التحويلات المرورية للقادم من بنها في اتجاه القاهرة، الدخول بعد كوبري طوخ من جانب محطة بنزين مصر في اتجاه المزلقان من أمام مدرسة الصنايع وتخطي غرب السكة الحديد والتوجه للجهة الغربية من السكة الحديد في اتجاه الطريق مرة أخرى.

وللقادم من القاهرة في اتجاه بنها، يجب المرور من اتجاه مزلقان زكي بطريق سنهرة في منطقة طوخ باتجاه الطريق الزراعي مرة أخرى.

وبالنسبة للقادم من السلام، فعليه الصعود إلى محور شبرا بنها الحر والنزول من منزل باسوس اتجاه القناطر.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية ، أن سبب انهيار الكوبري اصطدام سيارة نقل ذات ارتفاع كبير بالكوبرى، مما أدى إلى سقوطه.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عادلي، مدير إدارة المرور بالقليوبية، والعميد احمد صبيح وكيل مرور القليوبية يفيد بوقوع كوبري مشاة كفر الجمال وتعطل الطريق الزراعي تماما، وتسبب ذلك في شلل مروري بطريق إسكندرية الزراعي، وانتقلت قوات الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية وجار التعامل مع الموقف وفتح محاور مرورية للطريق لتقليل التكدس.