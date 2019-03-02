كتب عبد الله محمود

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بحبس كل من سائق القطار رقم 2305 ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار رقم 3202 وعامل المناورة لذات الجرار والعامل المختص بتحويلة الخطوط لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى فى قضية حادث محطة مصر.

وقال النائب العام فى بيان له، إنه استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث قطار محطة مصر أمر بحبس 6 متهمين، بتهمة القتل الخطأ من خلال الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة.