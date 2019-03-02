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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الظاهر" لـ 9 مارس

السبت، 02 مارس 2019 11:39 ص
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الظاهر" لـ 9 مارس المستشار حسن فريد-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم   فى إعادة إجراءات محاكمته في "أحداث عنف الظاهر"، لـ 9 مارس للمرافعة.

 عقدت الجلسة  برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبحضور المستشار شادى سيف ممثل النيابة العامة، وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.


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