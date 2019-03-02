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بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

السبت، 02 مارس 2019 10:46 ص
بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار بهاء الدين المري
كفر الشيخ - محمد سليمان
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قضت محكمة جنايات كفر الشيخ بإعدام المتهم أحمد عبد الله زكى، طبيب، المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة شنقًا، وذلك بعد ورود موافقة فضيلة المفتى على الإعدام.

وقالت المحكمة: "إنه بعد سماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم والمرافعة الشفهية والمداولة، استطلعت المحكمة رأى مفتى الجمهورية، الذى أودع تقريراً مفاده أن المتهم استحق الإعدام قصاصا لقتل زوجته وأبنائه".

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبى، وسكرتارية محمد رضا، القضية رقم 502 لسنة 2019، جنايات قسم أول شرطة كفرالشيخ، والمقيدة برقم 25 لسنة 2019، كلى كفرالشيخ، للنطق بالحكم.


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