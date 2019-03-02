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براءة 52 شخصا وحبس 4 فى الاعتداء على حملة إزالة التعديات الزراعية بالبحيرة

السبت، 02 مارس 2019 06:52 م
براءة 52 شخصا وحبس 4 فى الاعتداء على حملة إزالة التعديات الزراعية بالبحيرة محكمه-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة الرحمانية برئاسة المستشار على حسن البحيرى وعضوية المستشارين حسام الصياد وعبد السلام عبد الغفور ببراءة 52 شخصا لاتهامهم بالتجمهر ومقاومة السلطات خلال تنفيذ قرارات إزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية بقرية الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة .

 

كما قضت المحكمة بمعاقبة 4 أشخاص بالحبس سنة فى ذات القضية التى حملت رقم 24898 لسنة 2018جنايات كوم حمادة

 

وتعود أحداث القضية إلى قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على 56 شخص من قرية الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة لاتهامهم بالاعتداء على قوة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالقرية.

 


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