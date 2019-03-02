براءة 5 عاطلين من تهمة اغتصاب راقصتين بحلوان

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار نبيل عزيز ببراءة 5 عاطلين من تهمة اغتصاب راقصتين تحت تهديد السلاح، بمنطقة حلوان.

حضر محمد النمر محامى المتهمين الجلسة وطالب ببراءتهم استناد على بطلان تحريات المباحث وتناقض أقوال المجنى عليهما فى محضر الشرطة وتحقيقات النيابة.

وتعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان، بمنطقة الحميات وسماع استغاثات سيدتين، وبالقرب من مصدر الصوت شاهد قائد الدورية 5 عاطلين يحاولون اغتصاب فتاتين .

وتم القبض عليهم، واقتيادهم لديوان قسم شرطة حلوان، وتبين أن الفتاتين يعملن راقصتين فى أفراح شعبية، وأنه أثناء عودتهن من عملهن قام 5 عاطلين باختطافهن داخل سيارة تاكسى، لمحاولة الاعتداء الجنسى عليهن، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

كانت النيابة العامة، أحالت كلا من" محمد م " 26 سنة، مدرب سباحة، و"مصطفى ل" ، 29 سنة، ميكانيكى، و"إسلام ن"، 27 سنة، سائق، و"عبده س "، 17 سنة، طالب، و"عمر "، 16 سنة، طالب، و"عبد الرحمن " "هارب"، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة خطف المجنى عليهما "زينب ا"، 21 سنة، راقصة استعراضية، و"منه الله "، 17 سنة، راقصة استعراضية، بالاشتراك مع آخرين مجهولين، حال كون الأخيرة طفلة تبلغ من العمر سبعة عشر عاما "قاصر" وذلك بطريق الإكراه، بأن استوقفوهما حال استقلالهما لإحدى سيارات الأجرة وأشهروا فى وجههما الأسلحة البيضاء، مهددين إياهما بها لإتمام جريمتهم، واقترنت تلك الجناية بأنه فى ذات الزمان والمكان قاموا بهتك عرضهما بالقوة والتهديد، وقد حسروا عن الأخيرة بنطالها واستطالت يدهم إلى أماكن عفة بجسدهما فعبثوا بحرمة عرضهما بإظهار ما صانتاه عن الأنظار بكينونتهما الفطرية، كما سرقوا متعلقاتهما الشخصية.