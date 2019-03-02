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انهيار بلكونة منزل بالمحلة ولجنة هندسية لمعاينته

السبت، 02 مارس 2019 10:36 م
انهيار بلكونة منزل بالمحلة ولجنة هندسية لمعاينته انهيار بلكونة
الغربية مصطفى عادل
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شهد ميدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انهيار بلكونة منزل مكون من 3طوابق، دون حدوث إصابات.

انتقل على الفور اللواء خالد فوزي رئيس حي ثان المحلة، ومسئولي الإدارة الهندسية بالحى، وضباط قسم شرطة ثان المحلة، وضباط المرور، وتبين انهيار بلكونة الطابق الثاني على اسلاك الكهرباء مما تسبب فى تقطيعها، دون حدوث خسائر أو إصابات فى الأرواح، وقرر رئيس حي ثان المحلة، تشكيل لجنة هندسية من الحي لمعاينة المنزل، وإعداد تقرير هندسي حوله، وإخطار اللواء هشام السعيد محافظ الغربية.

 

 

 


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