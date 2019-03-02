وصرح ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي - في بيان صادر عن هيئة الملتقى اليوم السبت - بأن انعقاد الملتقى الإعلامي للشباب بصورة دورية يعمل على احتواء العنصر الشاب، ما يساعد على خلق مناخ إعلامي عربي متجدد يستطيع أن يقبل كل التيارات ويواجه الانقسامات في إطار من أخلاقيات وميثاق شرف يظلل الإعلام العربي، ولا يحد من قدرته على التعبير والتطوير.

وأشار الخميس إلى مكانة جامعة الدول العربية كمؤسسة مرجعية ممثلة للأمة العربية، ودورها الفعال والإيجابي في حل القضايا التي تواجه الدول العربية، وتسهم في إنشاء بيئة مستقرة دائمة، معربا عن بالغ التقدير للشراكة الاستراتيجية للملتقى الإعلامي العربي وقطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، والذي يبذل جهودا كبيرة في سبيل تعزيز التعاون الإعلامي العربي والإسهام في تطور مسيرة الإعلام العربي ككل.

وأوضح أن الملتقى يسعى من خلال جلساته إلى مواجهة الصعوبات التي تواجهه الطلاب في التكييف مع سوق العمل، مطالبا الإعلاميين والخبراء بضرورة تغيير نظرة الطلاب حول مجال الإعلام، نظرا لأن البعض يلتحق بهذا المجال لمجرد الحصول على قدر كبير من الشهرة، وليس لأنه من القطاعات الحيوية والمهمة التي لها دور كبير في تنمية المجتمع، مشيرا إلى سعي الملتقى إلى تأهيل الطلاب في هذا المجال للحصول على الأدوات اللازمة لسوق العمل.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الافتتاحية وبقية الجلسات للملتقى بالقاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 9 مارس الجاري، على أن تقام ورش عمل تدريبية في اليوم التالي بالقاعة الأندلسية.. وسيناقش الملتقى عددا من القضايا الإعلامية المطروحة على الساحتين العربية والدولية حاليا، علاوة على عقد ندوات لتأهيل جيل الإعلاميين الشباب من أجل تدريبهم على تحمل مسؤولية المهنة مستقبلا.

يذكر أن الملتقى الإعلامي العربي يشغل منصب عضو مراقب في اللجنة الدائمة للإعلام في جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الإعلام العرب، ويسعى إلى رسم رؤية متطورة للإعلام العربي، ويشارك في فعالياته على مدار 16 عاما العديد من وزراء الإعلام ومسؤولي الإعلام العرب وملاك المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين والأكاديميين والمهتمين بقضايا الإعلام.