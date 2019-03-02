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انتحار طالب إثر تناوله قرص مبيد حشرى بسبب الخلافات الأسرية بالبحيرة

السبت، 02 مارس 2019 10:47 ص
انتحار طالب إثر تناوله قرص مبيد حشرى بسبب الخلافات الأسرية بالبحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أقبل طالب على الانتحار إثر تناوله قرص مبيد حشرى لحفظ الغلال بسبب الخلافات الأسرية بمركز إيتاى البارود بالبحيرة .

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرةـ قد تلقى إخطاراً بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود من المستشفى العام بوصول "محمد ج ح" 18 سنة طالب ومقيم دائرة المركز مصاب إدعاء تسمم نتيجة تناول ماده غير معلومة، وتوفى عقب وصوله .

بتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة تناول مادة سامة ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.

بسؤال شقيقه ومقيم بذات الناحية، قرر بتناول شقيقه المذكور قرص مبيد حشرى خاص بحفظ الغلال لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أُسرية، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 


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