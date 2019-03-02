اليوم.. نقابة الأطباء تبدأ فى استقبال وبدء قيد حديثى التخرج

تبدأ اليوم السبت ، نقابة الأطباء، إجراءات قيد الأطباء حديثي التخرج، الذين أتموا سنة الامتياز ، على أن تستمر الإجراءات في النقابة العامة (دار الحكمة ) حتي الأربعاء 20 مارس 2019
وأوضحت النقابة، أن الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة، وهى:
1- طلب قيد بالجدول العام
2- شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها اذا كانت من الخارج بعد معادلتها من المجلي الاعلي للجامعات .
3- شهادة قضاء سنة إمتياز ( الاصلية ) أو ما يعادلها اذا كانت من الخارج بعد معادلتها من وزارة الصحة .
4- صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه).
5- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر لغير المصريين.
6- عدد 2 صورة فوتوغرافية
7- سدد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها(370 جنيه) للمصري أو ما يتعامل بالمثل و 200 دولار للاجنبي
وأشارت النقابة ، إلى أنه سيتم تسليم الكارنيهات للدفعة الجديدة، بعد حلف اليمين فى حفل الدفعة المقام بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، الجمعة 29مارس المقبل.
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