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اليوم.. نقابة الأطباء تبدأ فى استقبال وبدء قيد حديثى التخرج

السبت، 02 مارس 2019 12:00 ص
اليوم.. نقابة الأطباء تبدأ فى استقبال وبدء قيد حديثى التخرج نقابة الأطباء ـ أرشيفية
كتبت آية دعبس
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تبدأ اليوم السبت ،  نقابة الأطباء، إجراءات قيد الأطباء حديثي التخرج، الذين أتموا سنة الامتياز ، على أن تستمر الإجراءات في النقابة العامة (دار الحكمة )  حتي الأربعاء 20 مارس 2019 

وأوضحت النقابة، أن الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة، وهى:

1- طلب قيد بالجدول العام

2- شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها اذا كانت من الخارج بعد معادلتها من المجلي الاعلي للجامعات .

3- شهادة قضاء سنة إمتياز ( الاصلية ) أو ما يعادلها  اذا كانت من الخارج بعد معادلتها من وزارة الصحة .

4- صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه).

5- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر لغير المصريين.

6- عدد 2 صورة فوتوغرافية

7- سدد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها(370  جنيه) للمصري أو ما يتعامل بالمثل و 200 دولار للاجنبي

وأشارت النقابة ، إلى أنه سيتم تسليم الكارنيهات للدفعة الجديدة، بعد حلف اليمين فى حفل الدفعة المقام بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، الجمعة 29مارس المقبل.

 

 


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القيد بنقابة الاطباء

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