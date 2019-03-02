video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 07:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الإيجارات التجارية والصناعية

السبت، 02 مارس 2019 07:06 ص
اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الإيجارات التجارية والصناعية المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

تواصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، اليوم السبت، دعوى عدم دستورية  المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997، بشأن تعديل المادة 29 من القانون رغم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من عدم النص على تحديد مدة عقد الإيجار إذا كان الغرض منه مزاولة نشاط تجارى أو صناعى.

وتنص المادة الاولى من القانون رقم 6 لسنة 97 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص على "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، ازواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ.

ويستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم واعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكم فى دعوى عدم دستورية مواد البلطجة بقانون العقوبات.. اليوم

تحركات رسمية وشعبية ضد قيادات الإخوان المحرضين على الدولة المصرية فى قطر وتركيا.. "الخارجية " ترد على التشكيك فى حكم قتلة النائب العام..النيابة تفتح تحقيقات ضد معتز مطر وناصر وهشام عبد الله لنشر أخبار كاذبة

الطب الشرعى: بدء تسليم جثامين ضحايا حادث محطة مصر و3 أسر تستلم ذويهم

المحكمه الدستوريه العليا

قانون الايجارات التجارية والصناعية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
دار الإفتاء تحذر من لعبة MOMO.. وتطالب الجهات المعنية بمنعها

دار الإفتاء تحذر من لعبة MOMO.. وتطالب الجهات المعنية بمنعها

"التعليم" تعلن اليوم الأعداد المستوفية للشروط بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

"التعليم" تعلن اليوم الأعداد المستوفية للشروط بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تريزيجيه: محمد صلاح فخر مصر.. وتلقيت 6 عروض فى الشتاء

تريزيجيه: محمد صلاح فخر مصر.. وتلقيت 6 عروض فى الشتاء

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

8 أهداف لمدونة السلوك الوظيفى للعاملين فى الدولة.. تعرف عليها

8 أهداف لمدونة السلوك الوظيفى للعاملين فى الدولة.. تعرف عليها

"التضامن" تبدأ الأحد صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات

"التضامن" تبدأ الأحد صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة