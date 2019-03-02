اليوم .. النطق بالحكم على طبيب ذبح زوجته وأطفاله الثلاثة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعقد محكمة جنايات كفر الشيخ اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على الطبيب "أحمد عبدالله زكي "، 41 سنة، ويقيم ببرج عمر بن الخطاب رقم 4 بحي سخا، بمدينة كفر الشيخ، والمتهم بقتل زوجته "منى فتحي السجيني"، 38 سنة، وأطفاله الثلاثة عمدًا مع سبق الإصرار، بذبحهم بسلاح أبيض "سكين"،واعترف الطبيب بجريمته تفصيلاً .

يواجه الطبيب المتهم المذكور عدة اتهامات بحسب أمر إحالة المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، إلى محكمة جنايات كفرالشيخ.

وتضمنت الاتهامات بأنه بتاريخ 31 ديسمبر 2018، ارتكب الطبيب جريمة قتل زوجته "منى محمد فتحي حسين السجيني"، 38 سنة، عمدًا مع سبق الإصرار،وأطفاله "ليلي أحمد"، 4 سنوات، و"عمر أحمد"، 6 سنوات، و"عبد الله أحمد"، 8 سنوات، عمدًا مع سبق الإصرار بذبحهم، مستخدماً قفاز، وحبل، ولاصق شفاف، وسلاح أبيض سكين.

وقررت محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الأولى"، يوم الأحد الموافق 3 فبراير الماضي إحالة أوراق الطبيب المذكور إلى فضيلة المفتي، وذلك لأخذ رأيه الشرعي، بشأن عقوبة إعدامه، وحددت المحكمة جلسة السبت، الموافق 2 مارس للنطق بالحكم.