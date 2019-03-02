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الوادي الجديد تحصد 4 ميداليات في مسابقة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية

السبت، 02 مارس 2019 02:47 م
الوادي الجديد تحصد 4 ميداليات في مسابقة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، فى بيان له اليوم السبت، حصول البطل الأوليمبي اللاعب محمد مهدي ابن محافظة الوادي الجديد على ميداليتين ذهبيتين، في مسابقة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أضاف شوقى أن حصول اللاعب أحمد حنفي على ميداليتين فضيتين في الوثب الطويل والثلاثي في نفس المسابقة وبحضور الدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة المواهب الرياضية بوزارة الشباب، والكابتن محمد يونس عبد العزيز مدرب الفريق، ومحمد عبد العزيز اداري الفريق، وعيد علي المشرف المالي للفريق.


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