المنقبون الـ7 عن الآثار في الدرب الأحمر سبق اتهامهم فى 8 قضايا

كتب سليم على

كشفت مصادر ذات صله بتحقيقات نيابة الدرب الأحمر، عن أن المتهمين الـ 7 بالتنقيب عن الآثار فى أرضية منزل بدائرة القسم سبق اتهامهم فى 8 قضايا.

وكشفت تحريات رجال مباحث الدرب الأحمر عن تورط كلٍ من"حمدى.ى.م" 42 سنة و"محمد.ن.ع" 27 سنة عامل و"صلاح.ن.ع" 37 سنة و"ممدوح.ج.ع" 50 سنة عامل و"رضا.م.ع" 62 سنة عامل و"مدحت.ر.ا" 33 سنة عامل و"عادل.ف.ب" 41 سنة، فى الحفر بأرضية عقار سكن الأول، بقصد التنقيب عن الآثار.

و بعد تقنين الإجراءات استهدفت العقار قوة من رجال المباحث وألقوا القبض على المتهمين وعثروا على حفره قطرها 1.5 متر وعمقها 15 مترا، وضبطوا ضبط أدوات التنقيب.

و بمواجهتهم اعترف المتهمون بالتورط فى أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتحرر لهم المحضر اللازم وباشرت معهم النيابة التحقيق وقررت حبسهم 4 أيام وجدد قاضى المعارضات تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.