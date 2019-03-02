المجلس التصديرى: هناك تراجع للطلب العالمى على المنتجات الكلاسيك من الأثاث

كتب إسلام سعيد

قال عبده شولح عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للأثاث، إن سبب رئيسى وراء تراجع صادرات مصر من الأثاث، 90 % هو قلة المشاركة فى المعارض الخارجية، و 10 % يعود إلى هبوط الطلب العالمى للمنتجات الكلاسيك من الأثاث، مضيفا كان هناك مشاركات جماعية للشركات فى المعارض الخارجية وهذا الأمر شبه توقف حاليا، لأن دعم المعارض الخارجية تم تقليصه جداً.

وأضاف شولى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التصدير يساعد على تحسين أداء المنتجات المصنعة محلياً، وهناك مساعى للمصنعين لتحسين جودة المنتجات، لكن لدينا مشكلة للتواجد بمنتجاتنا خارجياً من خلال المعارض خاصة لأن المعارض الخارجية هى الوسيلة لمخاطبة العملاء خارج مصر.

وأكد شولح، أن قطاع الأثاث يحتاج المشاركة الخارجية، لكن نحن نواجه مشكلة وهى أن "الموبيليا" تحتاج مساحة أكبر فى المعارض الخارجية وهو ما يكلف الشركات ما لا تتحمله موازناتها، حتى أن أقل مساحة تحتاجها الشركات فى المعارض الخارجية قرابة 250 متر حتى يرى العميل المنتج، فمثلا الحصول على مساحة مناسبة بمعرض فى أووربا أو دبى سيكلف المصدر قرابة 4 ملايين جنيه، وإذا كان دعم المعرض 50 % فسيكون مطالب دفع 2 مليون جنيه، كذلك تأخر صرف الدعم يحمل الشركات عبء أكبر.