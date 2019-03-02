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المترو: فتاة محطة السادات لم تنتحر لكنها أغمى عليها

السبت، 02 مارس 2019 11:39 ص
المترو: فتاة محطة السادات لم تنتحر لكنها أغمى عليها مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أكد أحمد عبدالهادى المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أنه بعد إنتهاء التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحطة مترو السادات لما تم نشره، أمس الأول الخميس، فى واقعة سقوط فتاة تدعى "ياسمين سليمان خليفة أحمد" فى العقد الثانى من العمر طالبة بالمعهد الفنى الصناعى من محافظة سوهاج ومقيمة بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، أنه تبين أنها أثناء تواجدها هى وصديقتها، على رصيف محطة السادات بالخط الثانى وأثناء دخول القطار سقطت بين الرصيف والقضبان، نتيجة حالة إغماء، وتمكن الركاب المتواجدون على الرصيف من تنبيه قائد القطار الذى توقف على الفور، وتم فصل التيار الكهربائى وإخراجها سالمة ونقلها إلى نقطة. الإسعاف بالمحطة لإفاقتها .

 

وأضاف المتحدث باسم شركة المترو، فى بيان اليوم، أنه بسؤال صديقتها قالت إنها ذهبت للتبرع بالدم بمستشفى الهلال الأحمر، مؤكدة أن صديقتها لم تقدم على الانتحار وإنما سقطت نتيجة الإغماء كما تبين بالفيديو بالمحطة.

 


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