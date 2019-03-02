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المالية: عملات فضية وذهبية احتفاء بمئوية ميلاد الرئيس الراحل أنور السادات

السبت، 02 مارس 2019 10:41 ص
المالية: عملات فضية وذهبية احتفاء بمئوية ميلاد الرئيس الراحل أنور السادات عملة مئوية للرئيس الراحل محمد أنور السادات
كتب - أحمد يعقوب
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أعلنت  وزارة المالية عن اصدار عملات تذكارية احتفاءا بمئوية ميلاد الرئيس الراحل محمد انور السادات بطل الحرب والسلام.
 
وذكر بيان اصدرته الوزارة اليوم "السبت" ان مصلحة سك العملة التابعة للوزارة انتهت من اعداد التصميمات الخاصة بعملات تذكارية فضية وذهبية سيتم طرحها في الاسواق بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الرئيس الراحل محمد انور السادات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باصدار تلك العملات للاحتفاء بذكري ميلاد احد الرموز الخالدة في تاريخ مصر.
 
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عملة بمناسبة مئوية السادات
 
 
وقال الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، إن مصلحة سك العملة بدأت خطوات انتاج هذه العملات في اطار حرص وزارة المالية علي المشاركة في توثيق وتأريخ المناسبات القومية وتكريم رموز مصر، لافتا الي ان مجلس الوزراء وافق ايضا لمصلحة سك العملة علي اصدار 4 عملات تذكارية اخري الاولي بمناسبة مرور 150عام على افتتاح قناة السويس والثانية بمناسبة مرور 152 عاما علي ميلاد رائد الاقتصاد المصري طلعت باشا حرب مؤسس بنك مصر والتي تتواكب ايضا مع مرور 75 عاما علي وفاته في 13 اغسطس 1941، والثالثة احتفاءا بالذكرى المئوية لثورة 1919والرابعة بمناسبة العيد المئوي لتأسيس الجامعة الأمريكية في مصر وقد تم زيادة الكميات المنتجة من الاصدرات الفضية نظرا للإقبال عليها بالمقارنة مع الإصدارات الذهبية السابق طرحها.
واضاف مستشار وزير المالية انه فى اطار تنفيذ توجيهات السيد الرءيس بمشاركة سك العملة في جهود توثيق المشروعات القومية والاحتفاء بالأحداث التاريخية قامت المصلحة بالفعل بزيادة الكميات المنتجة من العملات المعدنية المتداولة من فئتي الجنيه والنصف جنيه والتي يظهر علي احد وجهيها صورة احدي المشروعات القومية مثل قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء والطاقة الشمسية ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية وذلك نظرا للاقبال الشديد من جانب المواطنين الراغبين في اقتناء تلك العملات التي يتم اصدارها.
 
ومن جانبه، قال اللواء عبد الرؤوف الاحمدى رئيس مصلحة سك العملة، أن كل تلك العملات التذكارية يتم انتاجها من خامات مصرية وبتصميمات لكوادر مصلحة سك العملة من الشباب حيث تسعي الوزارة لفتح مجال اكبر امام تعاون مصلحة سك العملة مع دول الجوار خاصة والدول الافريقية والاسيوية بوجه عام حيث يمكن للمصلحة انتاج عملات لصالح تلك الدول بجانب انتاج انواط ودروع تذكارية تخلد تاريخها وهو الدور الذي قامت به المصلحة لسنوات طويلة سابقة ونعمل حاليا علي تفعيله بالاستفادة من التحديث والتطوير الذي تشهده سك العملة.
 
 
جدير بالذكر ان مصلحة سك العملة شاركت مؤخرا في احتفالية اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب بدورته الخمسين عبر اصدار درع تذكاري يخلد هذه المناسبة إلى جانب مشاركتها بجناح متميز في المعرض لعرض أحدث إصدارات المصلحة من عملات تذكارية ومجموعات تاريخية وشارات وميداليات ودروع لتعريف المواطنين بانجازات مصر الحديثة.
 
 
 

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أخبار الاقتصاد

وزارة المالية

عملات تذكارية

محمد أنور السادات

مئوية السادات




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