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الكشف على 415 ألف مواطن اليوم فى مبادرة 100 مليون صحة بالغربية والدقهلية

السبت، 02 مارس 2019 11:37 م
الكشف على 415 ألف مواطن اليوم فى مبادرة 100 مليون صحة بالغربية والدقهلية حملة فيروس سى أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربيــــة أنه تم الكشف على131237  مواطنا، بنسبة 119% من المستهدف اليومى حسب ناتج البيانات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية بوزارة الصحة بالقاهرة فى اليوم الثانى للمبادرة.

وأضاف محافظ الغربية أن المستهدف الكلى يتعدى 3.3 مليون مواطن بمحافظة الغربية والمستهدف اليومى يبلغ 55.36 مواطن؛ ومن ناحية أخرى أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، عن تحقيق نسبة 204٪ من النسبة المقررة مع نهاية اليوم الثانى من مبادرة 100 مليون صحة بالدقهلية، وأكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن تم توقيع الكشف الطبى اليوم على 284658 مواطن اليوم، وكان المستهدف هو 69703 فى اليوم حتى الساعة التاسعة، وهو ما يعد اعلى محافظة فى إعداد الكشف الطبى، والأولى فى النسبة، وأضاف أن المستهدف للمحافظة هو إجراء الكشف على 4 ملايين و251الف و906 مواطنا من أبناء المحافظة فى إطار المرحلة الثالثة؛ وأشار مكى إلى أن الخطة الموضوعة للمحافظة، بدأت أن تؤتى ثمارها بعد توزيع الفرق فى كل مكان، والوصول إلى كل الأماكن للمواطنين.

 


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