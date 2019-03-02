العثور على جثة لشاب طافية بنهر النيل فى القناطر الخيرية

عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، على جثة لشاب مجهول الهوية، طافيا على سطح نهر النيل أمام قرية باسوس بالقناطر الخيرية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور، مدير شرطة المسطحات المائية بالقليوبية، بتلقيه بلاغا من أهالى قرية باسوس بالقناطر الخيرية، بالعثور على جثة لشخص طافية على سطح نهر النيل أمام القرية، وجرى استخراج الجثة.

وبمعاينة الجثة بمعرفة المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية تبين أنها لشاب "ذكر"، يبلغ من العمر 25 عاما، ويرتدى ملابس "جاكت أسود"، وباقى الجسد عارى تماما، ويبلغ طوله 160 سم، ولا يوجد به أى إصابات ظاهرية، ولم يعثر معه على أى معلومات تثبت شخصيته.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.