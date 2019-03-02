video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 10:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الشيخ صالح كامل: مصر حققت نقلة نوعية اقتصاديا نتيجة الإصلاحات الأخيرة

السبت، 02 مارس 2019 09:06 م
الشيخ صالح كامل: مصر حققت نقلة نوعية اقتصاديا نتيجة الإصلاحات الأخيرة الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الاسلامية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
أعلن الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الاسلامية خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار، التي القاها نيابة عنه أحمد الوكيل، أن الغرفة الإسلامية  ستتبني كافة المبادرات الهادفة الي تحقيق التنمية بدول القارة السمراء. 
 
وأضاف أن مصر تتمتع بعدد من الميّزات  سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري أو على المستوى الاستثماري، مشيداً بالنقلة النوعيّة التي حققتها مصر من خلال الإصلاحات والإجراءات التي أقرتها الحكومة المصرية وكذا المشروعات القومية الكبرى التي تبنتها والتي كان أهمها محور قناة السويس، واستصلاح المليون ونصف فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة والذى سيتنامى مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.
 
وأوضح محمد عبده، رئيس اتحاد الغرف العربية ان كافة الغرف العربية ستتعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقى من اجل النهوض بالقارة الافريقية التى تعد قارة المستقبل وأرض للفرص الواعدة لتحويل تلك الفرص الى ثروة حقيقية ليستفيد بها المواطن الافريقي أولا والعربي ثانيا، لافتا الى ضرورة تضافر كافة الجهود سواء الحكومية او القطاع الخاص لتحقيق التنمية.
 
وأشار عبده الي أهمية تبني توجه الاقتصاد الرقمي في الدول العربية لتعزيز التعاون العربي مع مختلف دول العالم ومن بينها الدول الافريقية ، لافتا إلي أنه قد آن الآوان لتوجيه جزء من الاستثمارات العربية لأفريقيا . 
 
 
 

إضافة تعليق

الغرف التجارية

افريقيا

ملتقى مصر الرابع للاستثمار

صالح كامل




لا تفوتك
التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم توضح آلية وموعد اختبار المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تجديد حبس 6 متهمين بحادث قطار محطة مصر 15 يوما

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن"

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

بعد الحوت الأزرق ومريم.. MOMO وpubg تثير الرعب والجدل.. دار الإفتاء تحذر من مومو وتطالب بتجريمها.. مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: تحرض على إزهاق الروح والقتل.. والطفولة والأمومة": تهدد حياة الأطفال

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

السوشيال ميديا أرض الزيف والتضليل.. أهل الشر يستخدمونها فى قلب الحقائق ونشر المعلومات الكاذبة.. والشائعات أكثر انتشارا على "فيس بوك" و"تويتر".. ومطالبات بمواجهة المروجين للأكاذيب

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة