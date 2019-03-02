الشيخ صالح كامل: مصر حققت نقلة نوعية اقتصاديا نتيجة الإصلاحات الأخيرة

كتب إسلام سعيد

أعلن الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الاسلامية خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار، التي القاها نيابة عنه أحمد الوكيل، أن الغرفة الإسلامية ستتبني كافة المبادرات الهادفة الي تحقيق التنمية بدول القارة السمراء.

وأضاف أن مصر تتمتع بعدد من الميّزات سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري أو على المستوى الاستثماري، مشيداً بالنقلة النوعيّة التي حققتها مصر من خلال الإصلاحات والإجراءات التي أقرتها الحكومة المصرية وكذا المشروعات القومية الكبرى التي تبنتها والتي كان أهمها محور قناة السويس، واستصلاح المليون ونصف فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة والذى سيتنامى مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.

وأوضح محمد عبده، رئيس اتحاد الغرف العربية ان كافة الغرف العربية ستتعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقى من اجل النهوض بالقارة الافريقية التى تعد قارة المستقبل وأرض للفرص الواعدة لتحويل تلك الفرص الى ثروة حقيقية ليستفيد بها المواطن الافريقي أولا والعربي ثانيا، لافتا الى ضرورة تضافر كافة الجهود سواء الحكومية او القطاع الخاص لتحقيق التنمية.

وأشار عبده الي أهمية تبني توجه الاقتصاد الرقمي في الدول العربية لتعزيز التعاون العربي مع مختلف دول العالم ومن بينها الدول الافريقية ، لافتا إلي أنه قد آن الآوان لتوجيه جزء من الاستثمارات العربية لأفريقيا .