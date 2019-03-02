السجن 3 سنوات لعاطل لاتجاره فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح،حبس محمد عبد الجواد 3سنوات وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا.

وكان اللواء سمير أبو زامل دير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد من ضبط محمد عبد الجواد وبحوزته مواد مخدرة، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تحرير محضرا بالواقعة برقم2094كلى شبين الكوم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.