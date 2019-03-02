السجن 10 سنوات لسيدة بتهمة تسهيل الدعارة فى شرم الشيخ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها اليوم السبت بمعاقبة سيدة بالسجن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ لقيامها بالاتجار فى السيدات وتقديمهم لراغبى المتعة الحرام مقابل أجر تتقضاه نظير ذلك مستغلة الفتيات الصغيرات والمطلقات وتتخذ من شرم الشيخ مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامى.

وصدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية المستشارين مجدى خميس ومحمد وفيق وحضور محمد عبد الله وكيل النيابة وسكرتارية عبد الرحمن عبدالعزيز.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17يوليو 2018 عندما تلقى رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ بلاغا من إسعاد ناصر كمال 18سنة وتقيم بالحوامدية أنها تعرضت للاغتصاب بعدما قامت إحدى السيدات وتدعى إسماء ناصر محمد وشهرتها "سمكة" بجلب ثلاث رجال من السائحين العرب وافقدوها عذريتها بعدما وضعت المخدر لها فى طعام العشاء.

وأكدت فى المحضر أنها تعرفت على هذه السيدة وأوهمتها بالإقامة معها وتوفير عمل لها وبعد أسبوعين فوجئت بأن تطلب منها ممارسة الرزيلة مع الرجال ولكنها رفضت وقررت ترك المسكن التى تقيم به إلا أنها قامت أثناء تناولهم طعام العشاء بوضع مخدر لها وقمت بجلب ثلاث سائحين عرب متواجدين بشرم الشيخ وقاموا بممارسة الرذيلة معها دون وعيها وافقدوها عزيتها وبعد أن أفاقت من تأثير المخدر هددتها المدعوة "سمكة" بأنها قامت بتصويرها بالفيديو أثناء ممارسة السائحين معها وستقوم بإرسال الفيديو إلى أسرتها وأنها ستتغاضى عن ذلك مقابل استمرارها فى ممارسة الرذيلة مع الرجال والتربح من وراء ذلك ، لكنها رفضت التهديد وقررت إبلاغ المباحث بالواقعة .

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 6329لسنة 2018جنح شرم الشيخ

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة وبمواجهتها حاولت الإنكار ولكنها اعترفت أمام النيابة العامة أنها تدير شبكة لممارسة الرذيلة مع الرجال ويعاونها فى ذلك مجموعة من الفتيات وسائقى التاكسى بشرم الشيخ ومجموعة من حراس الفيلل بمنطقة الهضبة وأنها تقوم باصطياد الفتيات الهاربات من أسرهم والمطلقات وتستغل حاجتهم إلى أمال وتتاجر فى أعراضهم وبيعها لراغبى المتعة المحرمة وأنها تتخذ من شقتها المؤجرة خلف بنزينة وطنية بشارع السلام مسرحا لنشاطها المشبوه.

واعترفت المجنى عليها أن الشبكة تضم سماح وشهرتها سما ونجلاء وشهرتها داليا وشمش وشهرتها مشمشة وعائشة وشهرتها ياسمين وتضم من الرجال محسن ويعمل خفير بحضانة بالهضبة وممدوح خفير على إحدى الفيلات الكائنة خلف فيلا مدير الأمن وعلى سائق تاكسى .

وبمواجهة المتهمة وتدعى أسماء الشهيرة بسمكة 31سنة مقيم بصفة دائمة ببنى سويف وأنها تم ضبها من قبل فى احد قضايا دعارة وإنها تقوم باستقطاب واستغلال حالة الفتيات والمطلقات التى لا تجد عمل بشرم الشيخ وتقوم بالاتجار فيهم للرجال راغبى المتعة المحرمة وأنها تستغلهم فى الرقص فى الملاهى الليلية من أجل جلب السائحين العرب الراغبين فى ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ يتم اقتسامه فيما بينها وبينهم .

فقررت النيابة العامة حبسها 4أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد وتم إحالتها إلى محكمة الجنايات التى قضت فى جلسة اليوم بحكمها المتقدم.