السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بمصر القديمة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بسرقة مواطن بطريق بالإكراه بمصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب و ولاء وجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز وعبد المسيح فل.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمان "أحمد .ص"، سائق، و "عبد الرحمن. ص"، عامل، وأخرين مجهولين بسرقة المبلغ المالي والمنقولات المبينة قيمة ووصفا ومقدارا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "محمود .ع"، بأن اعترضوا طريقه بسيارة وترجلوا منها فوضع المتهم الأول يده بجيبه وحاول إخراج ما بحوزته من منقولات، وأشهرا فى مواجهته سلاح ناري "فرد خرطوش" ضاربا إياه بجبهته، فيما أعمل المتهم الثاني في رأسه خنجرا كان بحوزته، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المنقولات.