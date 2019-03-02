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"الزراعة" تعلن ذبح 249 ألف رأس ماشية و7.8 مليون طائر فى المجازر خلال 30 يومًا

السبت، 02 مارس 2019 06:00 ص
"الزراعة" تعلن ذبح 249 ألف رأس ماشية و7.8 مليون طائر فى المجازر خلال 30 يومًا مجزر لذبح اللحوم - صورة أرشيفية
كتب عز النوبى
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كشف تقرير الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن إجمالى ما جرى ذبحه من حيوانات داخل المجازر المعتمدة وتحت إشراف الطب البيطرى فى جميع أنحاء الجمهورية 249 ألفا و971 رأسًا خلال شهر يناير الماضى.

 

 وقال تقرير الخدمات البيطرية، أنه من ضمن  المذبوحات الحيوانات (108,701) رأس من الأبقار والجاموس، والأغنام والماعز 49 ألفًا و414 رأسًا، ومن الجمال 6 آلاف و331 رأسًا، ومن الخنازير3 آلاف و559 رأسًا، وتحت إشراف الطب البيطرى لوصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر، أما بالنسبة لمذبوحات الدواجن فقد بلغ الإجمالى منها 7 ملايين و841 آلاف و521 طائرًا، داخل المجازر المعتمدة وتحت الإشراف البيطرى فى جميع أنحاء الجمهورية خلال يناير 2019.

 

وأوضح التقرير، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر تقوم بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة، وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر "السلاخين – تصاريح منشآت - تجهيز الأمعاء المعدة للتصدير"، وعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة، والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.


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