"الرى" تنفذ أعمال صيانة المجارى المائية بهندسة وادى النقرة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

واصلت وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ أعمال تطهير و صيانة المجارى المائية بنطاق مراكز محافظة أسوان ، حيث تستهدف أعمال التطهيرات ونزع الحشائش ضمان كفاءة شبكة المجارى المائية وكما تستهدف كذلك ضمان سريان التصرفات فى المجارى المائية بسهولة ويسر ورفع الإطماءات.

وكذلك ضمان وصول المياه للنهايات والحفاظ على المناسيب المقررة لرى الزراعات في هذا الصدد قامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان

بعملية صيانة المجارى المائية بهندسة وادى النقرة ،وكذلك تطهير ترعة توشكى وابوسمبل ضمن عقد الصيانة.