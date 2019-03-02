الخارجية الإيرانية: إدراج "حزب الله" على قائمة الإرهاب خطوة خاطئة

كتبت إسراء أحمد فؤاد

أدان المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بشدة الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة البريطانية بادراج حزب الله المدعوم من طهران ضمن قائمة المنظمات الإرهابية معتبرا أنها خطوة خاطئة وغير مسئولة.

واعتبر قاسمي اليوم السبت، أن هذه الخطوة البريطانية تاتي في الوقت الذي يحظى فيه حزب الله بمكانة اجتماعية وشعبية واسعة.

وتابع قاسمي أن الخطوة التي اقدمت عليها بريطانيا تعني التجاهل المتعمد لاجزاء واسعة من الشعب اللبناني والشرعية والمكانة القانونية للحزب في هيكل الإدارة والسياسة للبنان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، انه ومن أجل أن تدرك الحكومة البريطانية الحقائق فاننا ننصحها بالرجوع الى حجم الاصوات التي حصل عليها حزب الله في الانتخابات البرلمانية الاخيرة وسائر الانشطة الانتخابية.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ادراج حزب الله ضمن لائحة الإرهاب خطوة خاطئة وغير مسؤولة لا تساعد في استقرار وامن لبنان، فضلا عن انها تتجاهل جزءا واسعا من شعب بلد مستقل وممثل حقيقي له على حد تعبيرها.